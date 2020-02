Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Haustür durch Täter angegangen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Viermal wurde durch unbekannte Täter, in der Zeit zwischen dem 8. Februar (Samstag) und dem 17. Februar (Montag) versucht, in Wohnhäuser an der Deichstraße einzubrechen. Durch die guten Sicherungsmaßnahmen der Eigentümer gelang es den Tätern jedoch nicht in die jeweiligen Häuser einzudringen.

