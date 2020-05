Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Diesel aus LKW gestohlen

Hattingen (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes (08 bis 11.05) machten sich unbekannte Täter an zwei Fahrzeugen zu schaffen, die am Büchsenschütz abgestellt waren. Die Täter brachen die Tankdeckel an den Lkw auf und entwendeten etwa 200 Liter Diesel.

