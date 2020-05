Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - falsche Spendensammler unterwegs

Mainz-Altstadt (ots)

Donnerstag, 07.05.2020, 14:27 Uhr

Am Donnerstagmittag wird der Polizei gemeldet, dass zwei Personen auf dem Markt Passanten ansprechen und "auffordern" für die Mainzer Tafel zu spenden. Einer der Mitteiler ruft bei der Mainzer Tafel an und erhält zur Antwort, dass aktuell auf diese Weise keine Spenden gesammelt würden. Im Rahmen der Absuche kann eine der beiden Personen durch Beamte des Altstadtreviers am Leichhof festgestellt, kontrolliert und zur Dienststelle verbracht werden. Im Rahmen der Durchsuchung werden diverse beweiserhebliche Gegenstände gefunden und sichergestellt. Die zweite Person ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auffindbar. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell