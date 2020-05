Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Brand in Wohnhaus

Ingelheim (ots)

Mittwoch, 06.05.2020, 21:34 Uhr

Am gestrigen Abend kam es in einem Wohnhaus in Ingelheim in der Wackernheimer Straße zu einem Brand. Bemerkt wurde das Feuer, das scheinbar auf dem Balkon des Hauses begann, durch einen Nachbarn, der die Bewohner verständigte, und zunächst mit diesen gemeinsam versuchte zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Ingelheim traf kurz darauf ein und löschte den Brand vollständig. Das Feuer hatte sich bis zum Dachstuhl ausgebreitet. Die Bewohner konnten das Anwesen bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Der Kriminaldienst der Polizei Ingelheim übernahm die weiteren Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

