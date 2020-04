Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht im Canadischen Weg

Soest (ots)

Auf 3.000 Euro wird der Unfallschaden an einem weißen Mercedes Sprinter geschätzt, der am Canadischen Weg am Dienstag, in der Zeit von 17.50 Uhr bis 19.10 Uhr, parkte. Der Verursacher hatte sich nachdem er den Sprinter touchierte vom Unfallort entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Aufgrund des Schadensbildes vermutet die Polizei, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lastkraftwagen gehandelt haben könnte. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell