Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Geschlossen

Erwitte (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20.55 Uhr, scheiterte ein mutmaßlicher Raubüberfall auf einen Supermarkt an der Soester Straße. Zwei maskierte Tatverdächtige wollten den Supermarkt betreten und scheiterten an der bereits geschlossenen Eingangstür. Daraufhin ergriffen sie die Flucht über die Soester Straße. Die beiden Männer waren circa 175 cm groß und von schlanker Statur. Sie führten jeweils einen Rucksack mit sich und trugen Sturmhauben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

