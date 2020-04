Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Sicherheitsdienst geschlagen

Soest (ots)

Am Dienstag, um 14:40 Uhr, kam es am Bahnhof zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 44-jähriger, in Möhnesee lebender Mann, schlug einem Sicherheitsdienst mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte hatte zuvor in einem Bus die Fahrkarte des Mannes kontrollieren wollen. Die eintreffenden Polizeibeamten mussten Zwangsmaßnahmen gegen den offensichtlich stark alkoholisierten und randalierenden Mann ergreifen. Er wurde zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht. (lü)

