Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee/Rüthen - Geschwindigkeitskontrollen mit erschreckendem Ergebnis

Möhnesee (ots)

Nachdem die ersten Motorradwochenenden im gesamten Sauerland sehr traurig verliefen, wurde es über Ostern nicht besser. Im benachbarten Hochsauerlandkreis bezahlte ein 19-jähriger Biker eine Spritztour mit seinem Leben. Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Soest führte aus diesen Gründen verstärkt im Bereich Möhnesee und Rüthen Geschwindigkeitsmessungen durch. Am Karfreitag wurde auf der B 516 zwischen Rüthen und Brilon ein Motorradfahrer mit 195 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Am Samstag stellten die Beamten auf der B229 zwischen Delecke und bruchhausen 35 Geschwindigkeitsverstöße fest. 27 Davon wurden durch Motorradfahrer begangen. Einer davon fuhr ohne bei erlaubten 100 km/h mit 177 km/h durch die Messstelle. Fünf Fahrzeugführer müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Vier davon waren Motorradfahrer. Am Sonntag wurde an der Möhnestraße zwischen Niederbergheim und Völlinghausen im Bereich einer Bushaltestelle kontrolliert. Bei erlaubtem Tempo 70 kam es zu 88 Geschwindigkeitsverstößen. Sechs Motorradfahrer und zwei Autofahrer müssen nun mit Fahrverboten rechnen. Ein komplett rücksichtloser Zweiradfahrer wurde dort mit 176 km/h geblitzt. Was passiert, wenn er mit diesem Tempo auf einen Fußgänger am Straßenrand trifft, möchte man sich erst gar nicht ausmalen. Darum die Bitte der Polizei: "Fahren Sie nicht schneller als es erlaubt ist. Wir wollen, dass Sie sicher ankommen!" (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell