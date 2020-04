Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Parkplatz als Rennstrecke genutzt

Werl (ots)

Am Samstag, um 20:26 Uhr, berichtete ein Zeuge der Polizei von zwei Autos die auf einem Parkplatz Rennen fahren. Die Beamten näherten sich dem Pendlerparkplatz an der Autobahnauffahrt am Werler Stadtwald vorsichtig und konnten dort zwei Autos erkennen. Diese drifteten über den im Oval angelegten Parkplatz. Die beiden 37 und 42-jährigen Männer aus Arnsberg reagierten verständnislos auf das Einschreiten der Polizei. Sie seien kein Rennen gefahren. Sie hätten auf dem ansonsten leeren Parkplatz nur "gedriftet". Nach Aufnahme der Personalien wurden die zwei Männer wieder entlassen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell