Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Getunte Autos

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 23:30 Uhr, wurde die Polizei von mehreren Zeugen in die Innenstadt gerufen. Hier sollten im Bereich Woldemei "Rennen" von getunten Fahrzeugen stattfinden. Es wurden dort viele Fahrzeuge aus der Tuningszene angetroffen. Ein Rennen konnten die Beamten bei ihrem Eintreffen nicht feststellen. Sie kontrollierten etliche der Fahrzeuge in denen maximal zwei Personen saßen. Verstöße gegen die Infektionsschutzbestimmungen wurden nicht festgestellt. (lü)

