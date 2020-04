Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Lastwagen stehen in Flammen

Soest (ots)

Am Sonntag, um 22:42 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei auf einen Brand am Overweg aufmerksam gemacht. Unter einem Schleppdach auf einem Firmengelände brannte zunächst ein Lkw. Das Feuer breitete sich schnell auf zwei weitere Lkws aus. Diese drei Fahrzeuge brannten komplett aus. Ein vierter Lkw der dort abgestellt war wurde durch das Feuer ebenfalls stark beschädigt. Auch an dem Schleppdach, und der darauf befindlichen Photovoltaik-Anlage entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. Der Sachschaden wird auf etwa eine Million Euro geschätzt. (lü)

