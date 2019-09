Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wochenende: Kfz-Aufbrüche in Hamm

Hamm (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag, 29. September, mehrere Schreiben von PKW und LKW im Stadtteil Mitte zerstört. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie Kommunikationsgeräte und Geldbörsen. Betroffen waren insgesamt zwei PKW (jeweils VW), ein LKW (VW) und ein Kleintransporter (Daimler). Die Kfz-Aufbrüche ereigneten sich an der Sachsenschleife und der Wörthstraße.

Bereits Samstagmittag zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr wurde die Scheibe eines BMWs an der Grünstraße eingeworfen. Die unbekannten Täter stahlen eine Handtasche.

Auch in anderen Stadtteilen gab es vereinzelte Vorfälle. In Herringen wurde die Scheibe eines Nissan an der Hessenstraße im Zeitraum von Samstag, 28. September (20.15 Uhr), und Sonntagmorgen, 29. September (7 Uhr), eingeschlagen. In Heessen verschafften sich Unbekannte Samstagmittag zwischen 15 Uhr und 15.45 Uhr an der Münsterstraße Zugang zu einem Ford und stahlen ein Mobiltelefon.

Der Sachschaden durch die zerstörten Scheiben wird auf 2100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

