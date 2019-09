Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handtaschendieb festgenommen - zweiter Dieb flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Die Flucht des Diebes einer Handtasche konnte am Freitag, 27. September, durch die Eigentümerin und weitere Zeugen nach einer Verfolgung beendet werden. Das 50-jährige Diebstahlsopfer saß gemeinsam mit einem 58-Jährigen im Außenbereich einer Gaststätte am Marktplatz. Gegen 18.30 Uhr griff der vorbei kommende Dieb unvermittelt nach der Handtasche, die auf einem Tisch lag und rannte Richtung Nordenwall. Die Besitzerin und mehrere Zeugen der Tat liefen hinterher und stoppten den Täter auf einem Parkplatz am Nordenwall. Ein weiterer Zeuge konnte beobachten, dass der Dieb die Handtasche während der Flucht davon warf und anschließend von einer anderen männlichen Person auf einem Fahrrad aufgenommen wurde. Der neue Täter gab die Tasche aber nicht an die Besitzerin zurück, sondern flüchtete mit seinem erlangten Diebesgut auf dem Rad in Richtung Allee-Center. Eine Personenbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Der gestellte Täter, ein 42-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, wurde von den hinzugerufenen Polizeibeamten festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell