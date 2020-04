Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/Eislingen - Tuningkontrollen

Ulm (ots)

Der Verkehrsdienst Mühlhausen führte am Freitag in der Zeit zwischen 12.00 und 21.00 Uhr Kontrollen mit dem Schwerpunkt von getunten Fahrzeugen durch. In verschiedenen Foren und Medien war zu einer sogenannten CAR-Freitag-Ausfahrt aufgerufen worden. Insgesamt wurden 7 PKW und 21 Motorräder überprüft. Auch ein LKW-Fahrer musste eine Kontrolle erdulden. Für sechs Fahrzeuglenker war die Fahrt an der Kontrollstelle zu Ende. Der Grund für die Stilllegungen waren unzulässige Veränderungen an den Fahrzeugen. So waren unzulässige Bremshebel und Beleuchtungseinrichtungen verbaut worden. Bei zwei Motorrädern war die Motordrossel ohne Änderung der Fahrzeugpapiere ausgebaut worden. Hier hatten auch die Fahrer nicht die gültige Fahrerlaubnis.

+++++++++++++++++++633022;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell