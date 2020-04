Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Unbekannte verursachen Brand

Vermutlich eine achtlos weggeworfene Zigarette verursachte einen Böschungsbrand.

Ulm (ots)

Auf einer Länge von ca. 30 Metern brannte am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr eine Böschung am Naturschutzgebiet Lindenweiher. Zum Glück gingen die Flammen von selbst aus. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hielten sich offensichtlich mehrere Personen an einer Sitzbank am Lindenweiher auf. Sie konsumierten dort reichlich Alkohol, was die zurückgelassenen Bierflaschen eindrucksvoll dokumentierten. Auch eine Vielzahl von Zigarettenkippen fand sich vor Ort. Eine davon war wohl noch nicht ganz erloschen, als sie weggeworfen wurde, weshalb sie das trockene Schilf in Brand setzte. Ein nennenswerter Schaden entstand durch das Feuer zum Glück nicht.

++++++++++++++++0628789 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell