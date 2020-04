Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Begleitendes Fahren falsch verstanden

Mit mehreren Insassen im Auto war ein 17-Jähriger unterwegs. Eine verantwortliche Begleitperson war aber nicht dabei.

Durch eine unsichere Fahrweise fiel am Freitag gegen 3.45 Uhr ein Pkw im Egginger Weg auf. Als eine Streife des Polizeireviers Ulm-West den Fahrer deshalb kontrollieren wollte, gab dieser Gas und versuchte zu flüchten. Bereits in der Elisabethenstraße war die Flucht zu Ende. Der Streifenwagen überholte den VW Passat und hielt ihn an. Am Steuer saß ein 17-Jähriger, der keinen Führerschein vorweisen konnte. Eine Begleitperson befand sich nicht im Fahrzeug. Lediglich drei Jugendliche im Alter von 14 - 16 Jahren. Den Fahrer erwartet deshalb eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Insassen des Autos wurden ihren Eltern übergeben.

