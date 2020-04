Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - betrunken Auto gefahren

Ulm (ots)

Am frühen Freitag gegen 02.30 Uhr beobachtete eine Streife des Polizeireviers Laupheim einen Mercedes, wie dieser in Mietingen auf den Parkplatz der Volksbank fuhr und dort parkte. Als der Fahrer ausgestiegen war, wankte er zur Bank. In der Bank ließ er zunächst seine Geldbörse fallen und hatte anschließend starke Gleichgewichtsprobleme beim Aufheben der Geldbörse. Als der Mann schließlich die Bank wieder verlassen hatte und sich zu seinem Auto begab, wurde er von den Beamten kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter alkoholischer Beeinflussung stand. Aus diesem Grund wurde bei dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Mann erhält nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

