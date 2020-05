Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Mann entblößt sich am Ika-See

Ingelheim (ots)

Mittwoch, 06.05.2020, 15:12 Uhr

Zu einer unsittlichen Begegnung kommt es am Mittwochnachmittag im Bereich des Ika-Sees in Ingelheim. Eine 32-Jährige Mutter ist gegen 15:12 Uhr mit ihrem Kind auf dem Weg zu einem Spielplatz, als sie im Bereich des Ika-Sees einen Mann bemerkt. Der bislang unbekannte Täter steht mit heruntergelassener Hose und komplett entblößtem Intimbereich auf einem Hügel nahe des Sees. Kurz nachdem der Mann die 32-Jährige bemerkt, flüchtet er in Richtung eines Minigolfplatzes. Die Beamten der Ingelheimer Polizeiinspektion lösen sofort eine Fahndung mit zusätzlicher Unterstützung von Funkstreifen der Heidesheimer Autobahnpolizei aus. Letztlich können die Fahnder den Mann nicht mehr antreffen. Der Mann wird von der Zeugin beschrieben als ca. 20-30 Jahre alt, ca. 1,80cm groß, sehr dünn mit Aknenarben im Gesicht. Er soll schwarze Haare und auffallend schlechte Zähne haben. Zudem habe er eine blaue Jacke getragen. Der Kriminaldienst der Ingelheimer Polizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

