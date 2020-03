Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mit Roller auf Polizist zugesteuert

Kehl (ots)

Zwei 14 und 15 Jahre alte Jungs haben sich nach einer riskanten und gefährlichen Aktion am späten Samstagnachmittag ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingehandelt. Die Jugendlichen waren kurz nach 17 Uhr mit einem Roller in der Richard-Wagner-Straße unterwegs und sollten dort einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Der 15-jährige Fahrer ignorierte allerdings die Haltezeichen eines Polizisten und steuerte stattdessen direkt auf ihn zu. Der Beamte konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Nach bisherigen Feststellungen soll der 1 Jahr jüngere Sozius den Lenker zu seinem halsbrecherischen Fahrverhalten ermutigt und angestiftet haben. Kurz darauf verlor das Duo die Kontrolle über das Gefährt und kollidierte mit einer Wand. Durch den anschließenden Sturz zogen sich die beiden Jugendlichen jeweils leichte Verletzungen zu, die aber keiner ärztlichen Versorgung an Ort und Stelle bedurften. Bei den weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass an dem Zweirad ein falsches Versicherungskennzeichen angebracht war. Ferner besteht der Verdacht, dass am Roller möglicherweise technische Veränderungen vorgenommen wurden. Zur genaueren Untersuchung wurde der ausgewiesene Mofa-Roller sichergestellt. Sollte sich bestätigen, dass daran 'herumgebastelt' wurde, stehen weitere Straftaten, unter anderem Fahren ohne Fahrerlaubnis im Raum.

