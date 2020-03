Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Auf Kopfsteinpflaster weggerutscht und leicht verletzt

Ein 16 Jahre alter Mofa-Fahrer hat sich nach einem selbstverschuldeten Sturz am Sonntagabend in der Wilhelm-Schlechter-Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche war mit seinem Gefährt beim Abbremsen auf dem regennassen Kopfsteinpflaster ins Rutschen geraten und kam gegen 21:50 Uhr zu Fall. Nach einer ärztlichen Untersuchung durfte der 16-Jährige das Krankenhaus am gleichen Abend wieder verlassen. Für seine ein Jahr ältere Sozia blieb das Malheur ohne Folgen; sie blieb nach bisherigen Feststellungen unversehrt. Der Sachschaden am Mofa beläuft sich auf etwa 200 Euro.

