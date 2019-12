Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0793--Polizei stellt Diebe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Obervieland und Oberneuland Zeit: 10.12.19

Am späten Dienstagabend stellten Einsatzkräfte in Arsten und Oberneuland zwei Langfinger auf frischer Tat.

Zunächst beobachtete gegen 21.50 Uhr ein Anwohner in der Ahlker Dorfstraße eine Person, die sich verdächtig an einem geparkten Mercedes zu schaffen machte. Als der Verdächtige eine Scheibe des Wagens einschlug und einen Airbag daraus entwendete, alarmierte der Zeuge die Polizei und hielt den Autoknacker bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest. Der 22-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, gegen ihn Ermittlungen wegen schweren Diebstahls eingeleitet.

Gegen 22.55 Uhr fassten Einsatzkräfte in Oberneuland erneut einen Täter auf frischer Tat. Ein 32-Jähriger versuchte mit Steinen, eine Fensterscheibe eines Wohnhauses im Heinrich-Baden-Weg einzuschlagen. Die Bewohnerin bemerkte den Einbruchsversuch und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte konnten den Einbrecher noch am Tatort stellen. Weiter stellten die Polizisten fest, dass er zuvor Sachbeschädigungen an zwei Häusern an der Rockwinkeler Landstraße begangen hatte. Unter anderem hatte er die Hausnummer aus einer Hauswand gerissen. Er wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen veröffentlicht jede Woche eine Übersicht über die aktuellen Einbrüche in Bremen unter www.polizei.bremen.de. Die Karte wurde am heutigen Mittwoch aktualisiert und zeigt, in welchen Gebieten in Wohnhäuser und Wohnungen eingebrochen wurde. Ziel des Präventionsprojektes ist es, jeden Einzelnen zu sensibilisieren und die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, wo sie besonders aufmerksam sein sollen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell