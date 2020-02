Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Autobahnpolizei Metelsdorf stellt unfallflüchtigen LKW

Wismar (ots)

Auf der A 20 ereignete sich heute Morgen um 07: 35 Uhr ein Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Rostock. Nach derzeitigen Erkenntnissen wechselte ein Sattelzug in Höhe Dorf Mecklenburg vom Hauptfahrstreifen auf die Überholspur, ohne den rückwärtigen Verkehr zu beachten. Ein 38-jähriger Schleswig-Holsteiner schaffte es nicht mehr seinen BMW rechtzeitig abzubremsen und kollidierte in das Heck des Aufliegers. Der 38-jährige Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug hingegen entstand Totalschaden (ca. 30.000 EUR). Der Lkw setzte seine Fahrt unvermittelt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung des Polizeireviers Grevesmühlen verlief zunächst erfolglos. Erst ungefähr eine Stunde später wurden Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf auf einen Sattelschlepper mit einem Heckschaden aufmerksam. Dessen 64-jähriger Fahrer hatte auf Höhe einer anderen Unfallstelle (dort hatte ein Kleintransporter die Mittelschutzplanke leicht touchiert, Schaden 1.000 EUR) auf der A 20 bei Zurow angehalten. Im Bereich der Anstoßstelle am Heck des Aufliegers befanden sich augenscheinlich noch Teile des zuvor aufgefahrenen BMWs. Die Beamten sicherten Spuren und stellten die Personalien des deutschen Staatsangehörigen fest. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

