Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Erheblicher Flurschaden auf einem Golfplatz

Bedburg-Hau (ots)

In Bedburg-Hau auf der Moyländer Allee wurde in der Nacht zum 2. Weihnachtstag durch einen Zeugen ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf einem Golfplatz fahrend beobachtet. Das Fahrzeug soll hierdurch einen hohen Sachschaden an der Grasnarbe verursacht haben. Die Ermittlungen zum Täter und Fahrzeug dauern an. Hinweise zu verdächtigen Beaobachtungen bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040.

