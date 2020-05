Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau - (Trick-)Diebstahl einer Tasche aus PKW

Mainz-Weisenau (ots)

Donnerstag, 07.05.2020, 16:15 Uhr

Am Donnerstagnachmittag parkte eine Dame auf einem Parkplatz vor einer Bäckerei in Weisenau. Eine männliche, ihr unbekannte Person sei in diesem Moment an die Beifahrertür herangetreten, habe diese geöffnet und in akzentfreier, klarer und deutlicher deutscher Sprache die Geschädigte auf ein defektes Rücklicht an ihrem Fahrzeug aufmerksam gemacht. Die Dame antwortete, dass sie sich darum kümmere. Sie verließ das Fahrzeug, kehrte nach einer Viertelstunde wieder an ihr Fahrzeug zurück, da sie die Handtasche aus dem Auto holen wollte, um etwas bei einem Blumengeschäft zu kaufen. Nun stellte sie fest, dass die Handtasche entwendet wurde. Die männliche Person sei ca. 50-60 Jahre alt gewesen und habe eine helle (vermutlich graue) Schirmmütze getragen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

