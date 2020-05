Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Scheiben an Bushaltestellen zerstört

Ennepetal (ots)

An insgesamt sechs Bushaltestellen machte sich am vergangenen Wochenende ein Unbekannter zu schaffen. An der Breckerfelder Straße bis zur Deller Straße zerschlug er die Scheiben der Haltestellen. Womit die Scheiben zerstört wurden, ist bisher nicht bekannt, auch Hinweise auf den Täter gibt es bislang keine. Zerstört wurden die Scheiben sowohl in Fahrtrichtung Ennepetal als auch in Richtung Breckerfeld.

