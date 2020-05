Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Porsche Cayenne gestohlen

Hattingen (ots)

Am Dienstag entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 01:15 Uhr und 03:00 Uhr, das hochwertige Fahrzeug aus einer Grundstückseinfahrt an der Byfanger Straße. Bei dem entwendeten Porsche handelt es sich um einen weißen Cayenne GTS mit Keyless Go System. Zum Tatzeitpunkt war das Fahrzeug noch mit Winterreifen und grauen Porsche Carrera Felgen ausgestattet. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

