Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der B 51

Trier (ots)

Am Freitag, 21.02.2020, kam es gegen 17.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der B 51, Fahrtrichtung Trier, in Höhe der Abfahrt nach Aach. Ein roter Audi mit BIT-Kennzeichen überfuhr ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen und verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle in Richtung Trier. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0651/9779-3200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

