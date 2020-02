Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Saarburg (ots)

Am heutigen Freitag, 21.02.2020, zwischen 10:50 Uhr und 11:05 Uhr, wurde auf dem Rewe-Parkplatz in Saarburg ein dort parkender Peugeot 2008 durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die Beschädigungen entstanden vermutlich während des Einparkvorganges. Die beiden PKW parkten in der Nähe des Einganges zum Rewe-Center.

Hinweise bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Saarburg unter der Rufnummer: 056581/9155-0.

