Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Folgenschwerer Frontalzusammenstoß auf der B 51 - 2 Schwer- und 2 Leichtverletzte

Trier (ots)

B51: Am Freitagmorgen, gegen 10:30 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B 51, Höhe Hohensonne, mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Trier überholte ein grauer BMW einen weißen Mercedes in Fahrtrichtung Bitburg. Im Rahmen des Überholvorganges scherte der 25-jährige BMW-Fahrer wieder nach rechts ein, wobei es zu einer Kollision mit dem Mercedes kam. Dessen Fahrzeugführerin aus Luxemburg verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Fahrzeug prallte in die Leitplanke, wurde von dort zurückgeschleudert und prallte anschließend mit einem grauen Polo, der in Fahrtrichtung Trier unterwegs war, frontal zusammen. Die beiden Insassen des Polo aus dem Raum Aachen wurden durch den Aufprall schwer verletzt und mussten aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurden in Trierer Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Insassen des weißen Mercedes wurden leicht verletzt; der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachten angeordnet. Die Schadenshöhe wird geschätzt auf ca. 60.000 EUR. Aufgrund der Bergungsarbeiten wurde die B51 für ca. 2 Stunden in diesem Streckenabschnitt voll gesperrt; der Verkehr wurde abgeleitet. Im Einsatz befanden sich ein Rettungshubschrauber, zwei Notärzte, 3 Rettungswagenbesatzungen, 12 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Newel und Welschbillig, die Straßenmeisterei sowie drei Einsatzteams der Polizeiinspektion Trier.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-9779-3200

Ansprechpartner: PHK Michael Notzon

pitrier.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell