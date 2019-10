Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht auf Discounter Parkplatz - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Hameln (ots)

Vermutlich auf dem Parkplatz eines Discounters an der Ziesenisstraße in Hameln, hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch (23.10.2019) den Nissan Micra einer 66 Jahre alten Frau beschädigt.

Von 09.50 Uhr bis 10.55 Uhr war die Hamelnerin bei unterschiedlichen Discountern einkaufen, u.a. auch in der Ziesenisstraße. Am wahrscheinlichsten ist es, dass der Nissan dort beschädigt wurde, möglicherweise durch den Fahrzeugführer eines weißen Transporters. Nach Angaben der 66-Jährigen habe diesen ihren Micra links von einem weißen Transporter geparkt und sei dann einkaufen gegangen.

Den Schaden an der rechten Seite des hinteren Stoßfängers ihres Pkw, stellte die Hamelnerin erst später fest.

Polizeibeamte konnten bei der Unfallaufnahme hellen Lackabrieb am auberginenfarbenen Micra sichern.

Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 05151/933-222, bei der Polizei Hameln zu melden.

Rückfragen bitte an:



Stephanie Heineking-Kutschera

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell