Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Alkoholisiert mit E-Bike gestürzt

Breckerfeld (ots)

Am Mittwoch verlor ein 51-jähriger Breckerfelder die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte. Der Breckerfelder fuhr auf der Kleinbahnstraße in Richtung des angrenzenden Radweges. Er verlor die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte. Ein Passant beobachtete das Geschehen und verständigte die Rettungskräfte. Der 51-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, er erlitt leichte Verletzungen. Ein Alkoholtest war zum Unfallzeitpunkt nicht möglich, ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

