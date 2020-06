Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Container entwendet

Ennepetal (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 20.-28.04.2020 wurden zwei Altkleidercontainer in Ennepetal entwendet. Die Container waren an der Hembecker Talstraße/Rahlenbecker Straße und in der Heinrich-Heine-Straße/Rottenberg platziert. An diesen Stellen sind jetzt die Container eines Fremdunternehmens aufgestellt, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Container durch die Fremdfirma einfach ausgetauscht wurden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Abtransport der Container geben können? Hinweise können an die Polizei unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell