Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Scheibe an Kiosk eingeschlagen

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Dienstag versuchten Unbekannte wiederholt in einen Kiosk an der Dortmunder Landstraße/Vaerstenberg einzubrechen. Die Täter schlugen mit Steinen die Fensterscheibe des Kiosks ein. Der Besitzer stellte morgens beim Aufschließen den Schaden fest. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter den Kiosk nicht betreten und auch keine Beute erlangt.

