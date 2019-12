POL-EL: Surwold - Weitere sechs Sachbeschädigungen an Rathaus und Bushaltestelle

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Surwold - Weitere sechs Sachbeschädigungen an Rathaus und Bushaltestelle

Surwold (ots)

Nachdem es zwischen April und Oktober zu zahlreichen Sachbeschädigungen an öffentlichen Gebäuden in Surwold gekommen ist, können die Ermittler bislang keinen Ermittlungserfolg vermelden. Die im Oktober veranlasste Öffentlichkeitsfahndung brachte keine weiterführenden Erkenntnisse. Der Täter hat unterdessen seine Serie in unverminderter Intensität fortgesetzt. In den vergangenen fünf Wochen mussten die Beamten weitere drei Sachbeschädigungen am Surwolder Rathaus und drei an der Bushaltestelle des Pastorenweges aufnehmen. Insgesamt gehen mittlerweile mindestens 21 Straftaten auf das Konto des Unbekannten. Hinweise zu der abgebildeten Person werden weiterhin unter der Rufnummer (05952)93450 bei der Polizei Sögel entgegengenommen.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/4410128

