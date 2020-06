Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbrecher flüchten

Ennepetal (ots)

Am Dienstag versuchten Unbekannte, gegen 02:45 Uhr, in ein Reihenhaus Am Hohlweg einzubrechen. Als die Bewohnerin verdächtige Geräusche vor ihrer Eingangstür hörte, schaltete sie das Licht im Flur an. Sie hörte mehrere Personen in Richtung Einfahrt und Hohlweg davon rennen. Als sie nachschaute, sah sie mindestens drei Personen, die auf den Hohlweg nach links eingebogen und diesen bergab in Richtung Milsper Straße rannten. An der Haustür konnten zwei Hebelspuren festgestellt werden.

