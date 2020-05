Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200513-5: Festnahmen nach Raub auf Kiosk - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei hat am Dienstagabend (12. Mai) zwei Personen festgenommen, die im dringenden Tatverdacht stehen, einen Kiosk überfallen zu haben.

Gegen 19:00 Uhr beabsichtigte eine Kassiererin eines Kiosks in der Straße "Bedburger Schweiz", das Geschäft zu schließen. Plötzlich lief ein maskierter Mann in den Kiosk und forderte die Kassiererin dazu auf, die Kasse zu öffnen. Dabei bedrohte er die Frau mit einem Messer. Als es der Frau aus Angst nicht gelang, die Kasse zu öffnen, lief der Tatverdächtige ohne Beute davon. Da die Frau die Stimme und Gangart des Räubers einem ihr bekannten Stammkunden zuordnen konnte, kam die Polizei dem Mann schnell auf die Spur. Noch am selben Abend nahmen die Beamten einen 36-Jährigen an einer Bedburger Wohnanschrift fest. Zudem verhafteten sie eine 36-jährige Frau, die im Verdacht steht, ihrem Lebenspartner bei der Tat geholfen zu haben. Der 36-jährige Haupttäter wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Seine Mithelferin wurde entlassen. Beide müssen sich in einem Strafverfahren verantworten. (nh)

