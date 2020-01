Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Golf angefahren

Nordhorn (ots)

Am Freitagvormittag ist es in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Fahrerin eines grauen Golf Sportsvan war zwischen 10 und 11.30 Uhr an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet einkaufen. Nachdem sie ihr Auto zunächst auf dem Aldi-Parkplatz an der Kistenmakerstraße und auf dem K+K-Parkplatz an der Veldhauser Straße parkte, stellte sie das Fahrzeug zwischen 11.20 und 11.30 Uhr auf den Parkflächen des Gesundheitszentrums am Buschkamp ab. Im Anschluss stellte sie dort fest, dass der Golf im Bereich der hinteren Stoßstange angefahren und beschädigt wurde. An welchem der drei Örtlichkeiten dies geschah, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

