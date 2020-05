Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200513-4: Festnahmen nach Zeugenhinweis - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Zeuge (43) bemerkte am Mittwoch (13. Mai) gegen 04:00 Uhr einen Fremden im Wagen des Nachbarn und informierte sofort die Polizei. Die konnte zwei Personen im Nahbereich vorläufig festnehmen.

Der Wagen, in dem der Fremde saß, parkte zur Tatzeit auf der Elisabethstraße. Der Zeuge sprach den Mann an, worauf dieser eilig zu Fuß in Richtung Welserstraße flüchtete. Die Beamten trafen zwei Verdächtige (20m/16w) auf der Anfahrt zum Einsatzort an. Sie gingen gemeinsam zu Fuß über die Johannisstraße in Höhe einer Spedition in Richtung Alfred-Nobel-Straße. Da die Täterbeschreibung auf den Mann zutraf, wurden er und seine weibliche Begleitung als mögliche Mittäterin vorläufig festgenommen. Auf dem rekonstruierten Fluchtweg fanden weitere Beamte das Diebesgut und stellten es sicher. Unter anderem lagen zwei zuvor entwendete Brillen unter einem Wohnmobil in der Johannisstraße.

Gegen den 20-Jährigen lagen insgesamt vier offene Fahndungen und ein Haftbefehl vor. Seine minderjährige Begleitung brachten die Beamten nach Feststellung ihrer Personalien in die Obhut ihrer Eltern. (bm)

