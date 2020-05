Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200513-1: Einbruch in Grundschule - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Spaziergänger (32) hat am Dienstag (12. Mai) beobachtet, wie ein Mann durch ein offenes Fenster einer Schule geklettert ist.

Der 32-Jährige ging mit seiner Partnerin und seinem Hund gegen 20:45 Uhr spazieren. Am Schulgelände der Grundschule an der Kunibertusstraße sah er einen Mann, der durch ein Fenster in die Schule kletterte. Kurz darauf kam der Unbekannte zurück und lief in Richtung Sporthalle davon. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hat der Unbekannte nichts entwendet. Laut Zeugenbeschreibung handelte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Jugendlichen (16-18 Jahre alt) von schlanker Statur. Er war größer als 180 Zentimeter und trug einen weißen Kapuzenpullover sowie eine weiße Trainingshose. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

