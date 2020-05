Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200512-4: Diebe bereiten sich auf Sommer vor - Frechen/Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben in Frechen mehrere Klimageräte gestohlen. In Bergheim hatten es Unbekannte unter anderem auf Sonnenschirme und -liegen abgesehen.

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (11. Mai) kam es in der Frechener Maybachstraße zu einem Diebstahl von mehreren Klimageräten. Die Unbekannten hatten im Tatzeitraum gewaltsam eine Garage geöffnet und die Elektrogeräte vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Auch in Bergheim erwarten Diebe anscheinend einen warmen Sommer. Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen (11. Mai) stahlen Unbekannte mehrere Sonnenschirme, Gartenliegen, einen Sessel und diverse Gartenauflagen. Das Diebesgut war in einem umzäunten Bereich vor einem Möbelgeschäft an der Sportparkstraße gelagert.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Im Frechener Fall ermittelt das Kriminalkommissariat 22. Hinweise zum Diebstahl in Bergheim nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 entgegen. Sie erreichen die Beamten jeweils unter der Rufnummer 02233 52-0. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell