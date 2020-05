Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200512-1: Einbruch in Lagerhalle - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte sind am Montag (11. Mai) in eine Lagerhalle eingebrochen.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes erhielt um 12:11 Uhr Kenntnis von einem Einbruch in ein Lager in der Engeldorfer Straße. Vor Ort sah er, dass die Eingangstür eingeschlagen worden war. Er informierte die Polizei. Die Beamten stellten diverse Einbruchsspuren fest. Ob aus dem Lager, das von einem Supermarkt genutzt wird, etwas entwendet wurde, konnte am Einsatzort nicht geklärt werden. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kommissare bitten darum, sich mit sachdienlichen Hinweisen in Form von Beobachtungen verdächtiger Personen unmittelbar mit der Polizei unter der Rufnummer 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell