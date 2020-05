Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200511-3: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Fünfjähriger trat plötzlich auf die Fahrbahn und stieß mit einem Auto eines 85-Jährigen zusammen.

Der 85-Jährige fuhr am Freitag (08. Mai) 12:20 Uhr auf der Sportparkstraße in Richtung Lechenicher Straße. Als er eigenen Angaben zufolge an zwei dort rechtsseitig parkenden Autos vorbeifuhr, trat der Fünfjährige unvermittelt auf die Straße und stieß gegen den rechten Außenspiegel des Wagens. Dabei verletzte er sich leicht.

Mit einem Rettungswagen kam der Junge in ein Krankenhaus. Die erziehungsberechtigte Mutter war vor Ort. (bm)

