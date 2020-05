Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200509-1: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

An einer Kreuzung missachtete ein Autofahrer (56) die Vorfahrt eines anderen Fahrers (49). Beide Autos kollidieren und beschädigten ein drittes Fahrzeug einer 38-Jährigen.

Der 56-Jährige fuhr am Donnerstag (07. Mai) gegen 18:00 Uhr an die Kreuzung Kölner Straße/Peter-Wolff-Straße/Kesselsgasse in Sinnersdorf heran und beabsichtigte, aus der Peter-Wolff-Straße kommend, nach links in die Kölner Straße einzubiegen. Der 49-jährige Autofahrer befuhr zeitgleich die Kölner Straße aus Richtung Köln-Esch kommend in Richtung Sinnersdorf Mitte und hatte gegenüber dem 56-Jährigen Vorfahrt. Nach eigenen Angaben nahm der 56-Jährige den Wagen des von rechts kommenden 49-Jährigen nicht wahr und fuhr in die Kreuzung ein. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Die 38-Jährige fuhr zu dieser Zeit mit ihrem Wagen aus der Kesselsgasse langsam an die Haltelinie zur Kölner Straße heran. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Kleinwagen des 49-Jährigen zur rechten Seite in die Kesselsgasse und kollidierte dort frontal mit der hinteren Fahrerseite des Wagens der 38-Jährigen.

Der 49-Jährige verletzte sich leicht durch den Unfall. Ihn brachte ein Rettungswagen zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen der Beamten beläuft sich der Sachschaden auf etwa 60.000 Euro. Die Kölner Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. (bm)

