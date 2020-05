Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200511-4: Selbstanzeige einer Autofahrerin - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Polizei liegt eine Anzeige vor, in der eine 55-jährige Autofahrerin angibt, mit einer etwa zwölfjährigen Radfahrerin zusammengestoßen zu sein. Die Polizei sucht nun dieses Mädchen.

Nach Angaben der Autofahrerin (55) fuhr sie am Dienstag (05. Mai) mit einem Mietwagen auf der Emil-Nolde-Str. in Kerpen-Sindorf. Aus einer rechtsseitig gelegenen Privatstraße sei dann das etwa zwölfjährige Mädchen mit ihrem Fahrrad gegen das Auto gefahren. Die 55-Jährige brachte den Wagen zum Stillstand und sorgte sich um das Mädchen, welches offenbar unverletzt blieb. Auch am Wagen oder dem Fahrrad entstanden augenscheinlich keine Schäden. Beide verließen die Unfallstelle.

Um auszuschließen, dass sich das Mädchen nicht doch verletzt hat, ist es der Polizei wichtig, dass sich das Mädchen, beziehungsweise ihre Erziehungsberechtigen, beim Verkehrskommissariat in Hürth melden, um den Verkehrsunfall rekonstruieren zu können. Dazu können die Eltern die Telefonnummer 02233 52-0 wählen. (bm)

