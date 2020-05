Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200512-3: Aufmerksamer Ladendetektiv durchkreuzte durchdachten Plan von Dieben - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei 60-Jährige (m/w) verhielten sich im Baumarkt und in der angrenzenden "Drive-In-Arena" zunehmend auffällig.

Dem Ladendetektiv eines Baumarktes an der Europaallee entging nicht, dass sich ein Mann und eine Frau am Montagnachmittag (11. Mai) bereits beim Betreten des Marktes um 16:15 Uhr auffällig verhielten. Nach Angaben des Zeugen gingen beide durch verschiedene Abteilungen, legten Waren in den Einkaufswagen und verdeckten die Ware. Der Mann verließ anschließend den Baumarkt, stieg in seinen Wagen und fuhr damit in die "Drive-In-Arena". An einer schlecht einzusehenden Stelle traf sich der Mann mit der Frau und beide verluden die "Einkäufe" in den Wagen. Zusätzlich lud der Mann zwei Kanthölzer dazu und wollte nur diese an der Kassenausfahrt zahlen. Dort erwartete ihn bereits der Zeuge, der ihn auf den Verdacht ansprach. Im Fahrzeuginnenraum lagen unbezahlte Waren in Höhe von etwa 710 Euro. Der Ladendetektiv informierte die Polizei.

Die Beamten stellten die Personalien der beiden Kölner fest und fertigten eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. (bm)

