Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200512-2: Alkoholisierter Autofahrer verursachte Verkehrsunfall - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der 52-Jährige wollte nach dem Einparken nochmals die Parklücke wechseln und stieß gegen einen wartenden Wagen.

Am Montag (11. Mai) wartete eine 39-jährige Autofahrerin um etwa 19:00 Uhr verkehrsbedingt an der Ampel der Linksabbiegerspur der Römerstraße. Sie wollte im Anschluss nach links in den Rodderweg abbiegen. Im nächsten Moment bemerkte sie, dass der 52-Jährige rückwärts aus einer Parklücke vor Haus Nummer 195 gefahren und mit dem Fahrzeugheck gegen die hintere linke Seite ihres stehenden Wagens gestoßen war. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Die hinzugerufenen Polizisten stellten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers fest. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Dem 52-Jährigen entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. (bm)

