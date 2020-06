Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Raub auf Gevelsbergerin

Gevelsbergerin (ots)

Am Freitag meldete sich eine 40-jährige Gevelsbergerin auf der Polizeiwache und schilderte am Donnerstag, gegen 20:00 Uhr, an der Rosendahler Straße ausgeraubt worden zu sein. In Höhe der Kirche kamen ihr drei Personen entgegen, von denen eine Person sie nach einer Zigarette fragte. Als sie dies verneinte, wurde sie durch die anderen Personen an den Armen festgehalten, so dass sie die Arme nicht mehr bewegen konnte. Die dritte Person griff in ihre Handtasche und nahm die Geldbörse an sich, in der sich Bargeld und Ausweisdokumente befanden. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Haßlinghauser Straße und dann weiter in die Weststraße.

Beschreibung der Personen:

1. Person:

- männlich - 14 bis 17 Jahre alt - schlank - vermutlich deutsch - blonde kurze Haare, Igelschnitt - Trägershirt (blau) - blaue Jeanshose

2. Person:

- männlich - 14 bis 17 Jahre alt - stabil - dunkelbraune Haare, schulterlang - Jogginghose (blau) - weißes T-Shirt

3. Person:

- männlich - 14 bis 17 Jahre alt - schlank - dunkle gelockte Haare (Art Afro-Look) - Jogginghose (weiß) - Pullover (rot) - auffällige dicke Halskette (goldfarben)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02335-91665000 abgegeben werden.

