Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Renault brennt nach Unfall

Schwelm (ots)

Am Freitag kam es auf der Winterberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Renault in Brand geriet. Ein 56-Jähriger fuhr mit seinem Renault Megane, gegen 23:45 Uhr, auf der Winterberger Straße Richtung Schwelm. Er verlor aus bisher nicht geklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug anschließend in Flammen, der 56-Jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der 56-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

