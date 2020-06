Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zwei Verletzte bei Sturz mit Motorrad

Hattingen (ots)

Ein 70-jähriger Motorradfahrer fuhr am Montagmittag auf der Straße Schanzerweg in Richtung Deilbachweg. Aus bisher nicht geklärten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in ein Waldstück und stürzte. Er verletzte sich bei dem Sturz leicht, seine 61-jährige Sozia wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

