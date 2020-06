Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Motorradfahrer nach Überholvorgang schwer verletzt

Hattingen (ots)

Ein 48-Jähriger fuhr am Montagabend mit seinem VW Golf auf der Straße Wodantal in Richtung Velbert. In Höhe der Straße In der Liethe wollte er nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen und verringerte dazu die Geschwindigkeit. Ein hinter ihm fahrender 50-Jähriger setzte in diesem Moment mit seinem Motorrad zum Überholvorgang an und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Fahrer des VW leicht, der Motorradfahrer schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Verkehr wurde für die Unfallaufnahme und die Räumung einseitig gesperrt.

